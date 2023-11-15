الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الكفراوي بمنطقة طرة

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وسرعة إلانتهاء منها  ومتابعة التطوير وتذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية ووجهت بتوفير سبل الراحة والتعاون مع أصحاب العقارات المتعارضة مع تنفيذ امتداد محور حسب الله الكفراوى وتقديم كافة التسهيلات في عملية خروج المنقولات قبل تنفيذ الإزالة.

إخلاء العقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي

وتنفيذا لذلك قامت اليوم المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره بإخلاء العقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي بمنطقة طره بكورنيش النيل ورفع عدد (3) عدادات كهرباء وعمل ازالة جزئية عبارة عن فتحات بالاسقف والحوائط لحين اتمام الازاله  وذلك التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحى.

وأكدت جادو بأن الأخلاء و الإزالة الجزئية تمت بدون اى معوقات او اعتراض من أصحاب الشأن وأنه جاري العمل على قدم وساق لحين الانتهاء من إزالة كافة والتعارضات التى تعوق المشروع شارك بالأعمال السادة مديرى المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفى المربعات.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو بحلوان .

 

محور حسب الله الكفراوى ازالة تعارضات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أحبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تحصر إزالات تعارضات مشروع القطار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة

الأكثر قراءة

شوبير: عمر كمال عبدالواحد أولى صفقات الأهلى فى شتاء 2024 (فيديو)

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

تبدأ بـ"غسيل البلح" وتنتهي بـ"عوة".. جدول نوات الإسكندرية 2024

سحب 2055 رخصة سيارة لعدم تركيب "الملصق الإلكتروني"

مراسلة "القاهرة الإخبارية": الاحتلال ينفذ عمليات اعتقال للنازحين فى مجمع الشفاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم