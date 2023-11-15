محافظة القاهرة تزيل تعارضات امتداد محور حسب الكفراوي بمنطقة طرة

تابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال إزالة العقارات التى تتعارض مع مشروع تقاطع امتداد محور حسب الله الكفراوي وسرعة إلانتهاء منها ومتابعة التطوير وتذليل كافة التحديات وإزالة التعارضات التي قد تعوق الأعمال لاستكمال الشرايين المرورية الجديدة تماشيا مع كافة المشروعات المختلفة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وياتى ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وتابعت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جهود الأجهزة التنفيذية ووجهت بتوفير سبل الراحة والتعاون مع أصحاب العقارات المتعارضة مع تنفيذ امتداد محور حسب الله الكفراوى وتقديم كافة التسهيلات في عملية خروج المنقولات قبل تنفيذ الإزالة.

إخلاء العقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي

وتنفيذا لذلك قامت اليوم المهندسة جيهان جادو رئيس حي طره بإخلاء العقارات المتعارضة مع امتداد محور حسب الله الكفراوي بمنطقة طره بكورنيش النيل ورفع عدد (3) عدادات كهرباء وعمل ازالة جزئية عبارة عن فتحات بالاسقف والحوائط لحين اتمام الازاله وذلك التنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالحى.

وأكدت جادو بأن الأخلاء و الإزالة الجزئية تمت بدون اى معوقات او اعتراض من أصحاب الشأن وأنه جاري العمل على قدم وساق لحين الانتهاء من إزالة كافة والتعارضات التى تعوق المشروع شارك بالأعمال السادة مديرى المتابعة الميدانية والإشغالات ومشرفى المربعات.

وتابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب أبو دحروج بكفر العلو بحلوان .