الإسكندرية تحصد مراكز متقدمة في "المعلمة القدوة" و"الأزهري الصغير"

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن حصدها مراكز متقدمة بمسابقتي «المعلمة القدوة» و«الأزهري الصغير»، حيث حصد الطفل صالح عبد الله رمضان، من روضة معهد الفتح المبين الابتدائي، التابع لإدارة وسط التعليمية الأزهرية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «الأزهري الصغير».

كما حصلت هند على أمين، من معهد محرم النموذجي، التابع لإدارة شرق، على لقب المعلمة القدوة، في مسابقة «المعلمة القدوة»، اللتان تقيمهما الإدارة العامة لرياض الأطفال بقطاع المعاهد الأزهرية بقيادة نهى محمود درويش مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال؛ بهدف تنمية روح التنافس الحميد بين معلمات رياض الأطفال، أبناء الأزهر الشريف وبناته وتسليط الضوء على مواهب رياض الأطفال وتنميتها.

واوضحت أزهرية الإسكندرية، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه نظرًا للاحداث الجارية؛ أقتصر تكريم الفائزين في المسابقتين على لقاء ترحيبي تسوده البهجة؛ حيث التقيا الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وهنأن الفائزين بأنفسهم.

من جهته؛ هنأ الدكتور الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أيمن جاويش مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، المعلمة الفائزة والطفل الفائز وإدارة المعهدين وإدارة رياض الاطفال، متمنيين للجميع دوام التوفيق والنجاح في المسابقات القادمة.

حضر اللقاء اللجنة العليا للتحكيم، والمشكلة من: الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، ونهى محمود درويش مدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال، والشيخ أبو اليزيد سلامة مدير عام الإدارة العامة لشؤون القرآن، فايز نصر الدين-مدير عام الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي، وعصام عبد الرحمن القاضي مدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية، ونادر عجينة مدير عام الإدارة العامة للمعامل والوسائل، وكذا أعضاء الإدارة العامة لرياض الأطفال.