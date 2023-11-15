الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فاطمة رشدي.. محطات في حياة عاشقة المسرح ورائداته

فاطمة رشدي
فاطمة رشدي

يصادف اليوم ذكرى ميلاد رائدة المسرح الفنانة فاطمة رشدي، فهي من مواليد 15 نوفمبر 1908، ورحلت عن عالمنا في 23 يناير عام 1996 عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

و الفنانة فاطمة رشدي، من أهم وأبرز نجوم فنانات الزمن الجميل، وعاصرت عمالقة المسرح والسينما المصريين من جيل الرواد من عشاق الفن، واستطاعت أن تحصل على الشهرة بسبب تاريخها الهائل في الأعمال الفنية خاصة المسرحية.

كانت فاطمة رشدي، عاشقة للفن وخاصة المسرح والذي برز موهبتها الفنية ومن خلال المسرح قدمت العديد من الأعمال المسرحية المهمة لتحصل على لقب رائدة المسرح.

في ذكرى رائدة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنانة فاطمة رشدي 

وتزامنًا مع ذكرى ميلاد الفنانة الشاملة فاطمة رشدي، يرصد موقع “الدستور” في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن الراحلة فاطمة رشدي وابرز أعمالها الفنية واللحظات الأخيرة في حياتها، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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" لم أجد صحفيًا يكتب لى".. كواليس كتابة مذكرات فاطمة رشدي

في ذكرى رائدة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنانة فاطمة رشدي 

تعد الفنانة فاطمة رشدي من النجوم الذين أضافوا الكثير في تاريخ السينما المصرية، حيث أكتشفت موهبتها وهي في سن الـ 10 سنوات، وقدمت أداور ثانوية كبداية لها وتعلمت أصول التمثيل منذ نعومة أظافرها لتتكون شخصية فاطمة رشدي الفنية.

في ذكرى رائدة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنانة فاطمة رشدي 

وعندما وضعت فاطمة رشدي أقدمها على سلم المجد قدمت العديد من الأدوار السينمائية بالرغم من حبها الشديد للمسرح إلا أنها استطاعت أن تترك بصمة كبيرة في تاريخ السينما، ومن أهم أعمالها الفنية والسينمائية:"فيلم تحت سماء مصر - الهارب - ثمن السعادة - بنات الريف - مدينة الغجر - غرام الشيوخ - الريف الحزين - الطائشة"، وغيرها من الأعمال الفنية.

في ذكرى رائدة المسرح.. محطات فنية في حياة الفنانة فاطمة رشدي

وفاة الفنانة فاطمة رشدي 

بالرغم من الشهرة والنجاح التي حققته فاطمة رشدي في مشوارها الفني إلا انها رحلت عن عالمنا  في 23 يناير عام 1996، بعد أن عانت من الفقر والوحدة في آخر أيامها، تاركة لنا تاريخ عظيم من الأعمال الفنية.

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" لم أجد صحفيًا يكتب لى".. كواليس كتابة مذكرات فاطمة رشدي

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