الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يوقع اتفاقية شراكة مع دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

وقع الاتحاد الأوروبي، اتفاقية شراكة جديدة مع مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ (OACPS)، لتكون بمثابة إطار قانوني شامل لعلاقاتهما على مدار العشرين عامًا القادمة. 

وذكر بيان نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي، أن هذه الاتفاقية تأتي خلفا لاتفاق كوتونو وستعرف باسم "اتفاق ساموا"، ويغطي الاتفاق موضوعات مثل التنمية المستدامة والنمو وحقوق الإنسان والسلام والأمن.

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يعربون عن أسفهم لتدهور الوضع فى غزة

حفل توقيع الاتفاقية 

وأوضح أنه تم الاتفاق على عنوان الاتفاقية في الدورة الـ 46 لمجلس وزراء مجموعة دول إفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ والاتحاد الأوروبي، والتي انعقدت مباشرة قبل حفل التوقيع، في ساموا أيضًا. 

وأضاف البيان، أن اتفاقية الشراكة الجديدة تضع مبادئ مشتركة وتغطي العديد من المجالات ذات الأولوية من بين ذلك حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم والسلام والأمن والتنمية البشرية والاجتماعية والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتنمية والاستدامة البيئية وتغير المناخ.

txt

الاتحاد الأوروبى يدعو إلى إعلان هدنة إنسانية فى غزة فورًا

بروتوكولات إقلميمية

الهجرة والتنقل ويتضمن الاتفاق أساسًا مشتركًا ينطبق على جميع الأطراف، إلى جانب ثلاثة بروتوكولات إقليمية لإفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ مع التركيز على الاحتياجات المحددة لكل منطقة.

وتمثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، ودول إفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ البالغ عددها 79 دولة معًا حوالي ملياري شخص وأكثر من نصف المقاعد في الأمم المتحدة، ومع هذا الاتفاق الجديد، ستكون الأطراف مجهزة بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات الناشئة والتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وإدارة المحيطات والهجرة والصحة والسلام والأمن.

كان الاتحاد الأوروبى قد أعلن أمس الثلاثاء، تخصيص 110 ملايين يورو إضافية في شكل مساعدات إنسانية لدعم الأوكرانيين المُتضررين من العمليات العسكرية الروسية، بالتزامن مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لا يزال الوضع الإنساني في البلاد مأساويا.. ويفرض بداية فصل الشتاء المزيد من التحديات على المجتمعات الضعيفة بالفعل والمتأثرة بالحرب.

الاتحاد الأوروبي دول أفريقيا إتفاقية مجلس وزراء بروتوكولات

مواد متعلقة

رئيس وزراء كندا: قتل الأطفال والنساء في غزة يجب أن يتوقف

"الأونروا": استخدام الوقود كسلاح فى الحرب على غزة يجب أن يتوقف فورًا

الخارجية الروسية تشكر مصر على مساعدتها فى عملية إجلاء المواطنين الروس من غزة

محمد اشتية: نرفض محاولات تهجير الفلسطينيين ومخططات إعادة احتلال غزة

الجامعة العربية: ما تشهده الأراضى الفلسطينية من إبادة وتدمير للمستشفيات والأحياء انتهاك صارخ لحق الحياة

"الهلال الأحمر الكويتى" تشيد بجهود مصر فى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

الهلال الأحمر الفلسطينى: الآليات والدبابات الإسرائيلية تحيط بمستشفى القدس تمهيدًا لإخلائه بالقوة

"الهلال الأحمر الفلسطينى" تُحمّل المجتمع الدولى المسئولية عن انهيار المنظومة الصحية فى غزة

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

سر قذائف 155 ملم وطلبات قائد إسرائيلى كبير.. وثيقة مسربة من البنتاجون (تفاصيل)

مصرع طفلة وإصابة والديها في حادث تصادم على طريق شبرا بنها الحر

إشادة أممية بمواقف الرئيس السيسى ودعوته لوقف إطلاق النار فى غزة

الإيكونوميست: نتنياهو يواجه مأزقا فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى: أوصلنا أغذية أطفال على ظهر "الدبابات" إلى مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلي: قواتنا تنشط بشكل مركز داخل مستشفى الشفاء

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم