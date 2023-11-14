وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى يعربون عن أسفهم لتدهور الوضع فى غزة

أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن أسفهم، الإثنين، لتدهور الوضع الإنساني في غزة، لدى وصولهم للمشاركة في اجتماع ببروكسل يناقش أيضا حرب روسيا على أوكرانيا.

وقال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى "فترات توقف مؤقتة فورية وفتح ممرات إنسانية لمواجهة الوضع المزري لسكان غزة".

وقال بوريل، إن العديد من المستشفيات الأخرى في غزة "انهارت ببساطة أو على وشك الانهيار".

ويقول الجيش الإسرائيلي إن حماس لديها مركز تحكم تحت الأرض بالقرب من المستشفى.

وقال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إن "المرضى في العناية المركزة ليس لديهم خيار، لا أوكسجين ولا مياه ولا أدوية، لذا فهم سيموتون".

وقال بوريل: "نطلب من إسرائيل إبداء أقصى درجات ضبط النفس من أجل حماية أرواح المدنيين".

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك: "يمكننا أن نلمس في كل الأماكن حجم اليأس في الشرق الأوسط"، مشيرة إلى معاناة المدنيين في غزة.

وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إنه يريد أن يعرض اقتراحا بفتح ممر بحري لتقديم المساعدات الإنسانية انطلاقا من بلاده إلى غزة.

وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد أشار في وقت سابق إلى أن الموانئ في غزة قد دمرت وأنه إلى جانب التوصل إلى اتفاق سياسي مع إسرائيل، يجب إيجاد حل تقني للتصريح للسفن التي تحمل سلعا إنسانية.