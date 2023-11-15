الاتحاد الأوروبى يدعو إلى إعلان هدنة إنسانية فى غزة فورا

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إلى إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة فورًا.

وأعاد بوريل نشر تدوينة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش حول سوء الأوضاع في غزة عبر حسابه على منصة "إكس".

وقال بوريل: "أشارك الأمين العام للأمم المتحدة في حزنه البالغ إزاء الوضع المروع والخسائر الفادحة في الأرواح في العديد من مستشفيات غزة"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة فورًا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش دعا مجددًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة "من أجل الإنسانية".

وأعرب جوتيريش في منشور على "إكس" عن انزعاجه الشديد جراء الأوضاع "المرعبة" والشهداء في مستشفيات غزة، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار من أجل الإنسانية".