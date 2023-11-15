الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس المجلس التصديري: فرص قوية أمام صادرات الملابس لدول إفريقيا

اجتماع
اجتماع

أكدت ماري لويس بشارة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن هناك فرص قوية لتنمية الصادرات عالميًا في قطاع الملابس إلي كافة الأسواق، مشيرة إلى أن الدورة السابعة من معرض Destination Africa يومي 15-14 شهر نوفمبر 2023 تشهد زخم كبير ومشاركة أفريقية متنوعة ويتزامن ذلك مع دعم كبير من القيادة السياسية للتوجه نحو أفريقيا

وقالت ماري لويس بشارة على هامش افتتاح معرض ديستنيشن أفريقيا، إن هناك ارتقاء كبير في جودة صناعة الملابس الجاهزة المصرية والمعرض يمثل فرصة للشركات لعقد صفقات متبادلة مع دول العالم والدول الإفريقية المشاركة، مؤكدة أن نمو فرص التبادل التجاري في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات يحتاج توعية أكبر للشركات باحتياجات الأسواق الخارجية خاصة في أفريقيا.

غرفة الملابس تشارك في معرض التجارة البينية الإفريقية 2023

بشارة: لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع

وأضافت ماري لويس بشارة: "لمسنا ارتقاء فى المنتجات يعكس التطور التكنولوجى للقطاع مع اهتمام الشركات بالحصول على شهادات الجودة وحماية البيئة بتدوير المخلفات الصناعية وتقليل استخدام الطاقة والمياه وتقليل الهادر من أجل تحقيق المنافسة".

وأوضحت ماري لويس، أن Destination يعتبر الحدث الأكبر الذي يجمع مصنعي المنسوجات والملابس من مصر والدول الافريقية مع المشترين الدوليين من عدة دول في ضوء التعاون المشترك بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية، وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك".

واكدت ماري لويس بشارة، أهمية المعرض في أنه يعد فرصة لزيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف انحاء العالم من خلال اتاحة فرص لعقد الصفقات التجارية وفتح مجالات للتصدير ودخول اسواق جديدة لتحقيق نمو حقيقي للصادرات.

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