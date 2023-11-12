الأحد 12 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ماري لويس بشارة: معرض التجارة البينية الإفريقية فرصة لتنمية صادرات الملابس

ماري لويس بشارة
ماري لويس بشارة

شارك المجلس التصديري للملابس الجاهزة  في المعرض الأفريقي للتجارة البينية، المقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري بهدف خلق تكامل وشراكة حقيقة بين الدول الإفريقية والشركات والمصانع، لتحقيق نمو ملحوظ في الصادرات وحركة التجارة البينية في قارة إفريقيا.

وقالت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن مشاركة المجلس التصديري في معرض التجارة، يأتي في إطار تواجد المجلس في المعارض الاقتصادية والتجارية التي من شأنها دفع الصادرات المصرية من الملابس نحو الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

 المعرض انطلاقة حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات

وشددت رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، إن المعرض يستهدف زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الإفريقية، وعرض الفرص والمقومات الاستثمارية الكبيرة المتاحة بالقارة السمراء في ظل مشاركة 75 دولة إفريقية، مما يجعل المعرض انطلاقة حقيقية لتعزيز التجارة وتنمية الصادرات في كافة القطاعات المشاركة وعلى رأسها قطاع الملابس والمنسوجات.

وزير التجارة يشهد بروتوكول تعاون بين غرفة الملابس واتحاد الغرف التجارية التركية


وأشارت ماري لويس، إلى أن المجلس يستهدف تعميق الصناعة وإحلال الواردات بمنتجات مصرية كاملة الصنع، بداية من الغزل حتى المنتج النهائي، ومن ثم نتواجد في كافة المحافل والمعارض بهدف الاضطلاع على مستجدات الصناعة في دول العالم.

كانت  غرفة صناعة الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات قد وقعت بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، لتعزيز التعاون المشترك، في مجالات تبادل الدراسات والخبرات والمعلومات، ودعم مناخ الاستثمار والتدريب وتنظيم المعارض والمؤتمرات المشتركة، وتنمية العلاقات التجارية بين قطاع الملابس والمنسوجات في مصر وكذلك في تركيا.

وشهد توقيع البروتوكول المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والدكتور عمر بولات، وزير التجارة التركي، الذي يزور القاهرة حاليًا، وذلك على هامش ملتقى ومعرض الصناعة في نسخته الثانية.

المجلس المجلس التصديري الجاهزة الاقتصادية معرض التجارة التجارة البينية

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