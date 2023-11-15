الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع وزيرة الشؤون الاقتصادية بسويسرا جذب الاستثمارات

حسام هيبه
حسام هيبه

بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،  مع  هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا، الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات السويسرية في مصر، وذلك على هامش المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF2023) والذي تستضيفه مصر.

وعقد الرئيس التنفيذي للهيئة اجتماع مع السيدة هيلين بودليجر وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا بحضور إيفون باومان، سفيرة سويسرا في مصر، وسيمون ويس، رئيسة الوكالة السويسرية للاستثمار والتجارة Swiss Global Enterprise،  وذلك لبحث سبل تفعيل مذكرة التفاهم مع هيئة الاستثمار في مجال الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية وخاصة بشأن الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشارك الرئيس التنفیذي للهيئة في حفل استقبال نظمته غرفة التجارة السويسرية لعدد كبير من كبرى الشركات السويسرية العاملة في مصر والشركات المصرية والأفريقية لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وسويسرا

وأشار حسام هيبة إلى أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لسويسرا في أفريقيا، وأن كبري الشركات السويسرية تعمل في السوق المصري، ومع ذلك هناك المزيد من الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحقيق صالح الجانبين، حيث ستستفيد مصر من نقل الخبرات والمعرفة السويسرية، كما ستستفيد سويسرا من المزايا التنافسية للاقتصاد المصري.

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وأضاف الرئيس التنفيذي للهيئة، أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية، لا تزال مصر هي أهم وجهات الاستثمار والبوابة الرئيسية لأفريقيا، كما توفر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) والتي تعد من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، فرصًا عظيمة للتوسع الاستثماري والتجاري في القارة،  حيث تضم 1.3 مليار مستهلك وسوق يتجاوز حجمه 3.4 تريليون دولار.

وصرَّحت "هيلين بودليجر"، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية في سويسرا: "ليس من قبيل الصدفة أن تختار مصر استضافة المعرض الأفريقي للتجارة البينية، حيث أن مصر ليست فقط عملاقًا اقتصاديًا في القارة الأفريقية في حد ذاتها، ولكن  بسبب موقعها على مفترق الطرق بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، فإن مصر لديها ما يلزم لتصبح نقطة الدخول المفضلة للشركات الراغبة في القيام بأعمال تجارية في إفريقيا".

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