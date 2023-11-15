الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استكمال نظر محاكمة متهم في "أحداث الوايلى"

حبس متهم
حبس متهم

تواصل  الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأربعاء استكمال إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تنص المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

الدائرة الثانية ارهاب المستشار حمادة الصاوي محاكمة متهم أحداث الوايلي التحريض

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