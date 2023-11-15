استكمال نظر محاكمة متهم في "أحداث الوايلى"

تواصل الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار حمادة الصاوى، اليوم الأربعاء استكمال إعادة محاكمة متهم بأحداث الوايلي.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

تنص المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.