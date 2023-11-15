الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال يطالب مدير مستشفى الشفاء بالامتثال لأوامره والأخير يرفض

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

طالب الاحتلال الإسرائيلي مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سليمة بالامتثال لأوامره، والأخير رفض الامتثال لها، وفقا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

فيما قال مدير مستشفيات غزة إن  جيش الاحتلال كان يعتقد أن دخول جنوده مجمع الشفاء سيكون نصرا له لكنه لم يجد أي دليل على وجود المقاومة، مشيرا إلى أن الاحتلال دخل مبنيى الجراحة والطوارئ في مجمع الشفاء الطبي 

جاء ذلك، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمستشفى الشفاء في غزة والذي يحوى أكثر من 1500 لاجئ فلسطيني فضلا عن مئات المرضى، بالإضافة إلى اقتحامه من قبل القوات البرية الإسرائيلية، منذ قليل.

الإحتلال الإسرائيلي طائرات الاحتلال

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