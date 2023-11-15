"التموين": تخفيضات 25% على السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات من السلع الغذائية فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، حيث يتم طرح السكر بسعر 27 جنيهًا، بجانب أيضًا طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة تصل لـ 25%، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في مد منافذ شركات الجملة بالسلع التموينية المدعمة، حيث يتم صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، ويستفيد من دعم السلع ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات.