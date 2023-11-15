الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مخاوف من اقتحام قوات الاحتلال لمجمع الشفاء بغزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطوق مجمع الشفاء وسط قصف مدفعي متواصل وإطلاق نار كثيف.

 

وقال طبيب في مجمع الشفاء بـ غزة، إن هناك إطلاق نار من مختلف الاتجاهات في هذه الأثناء على المجمع.

 

وأشار الطبيب في مجمع الشفاء، إلى أن هناك تخوفا من اقتحام القوات الإسرائيلية المجمع الطبي، وسيتجدد القصف في محيطه.

 

وأضاف الطبيب في مجمع الشفاء، أن الطواقم الطبية وعربات نقل المصابين لا يستطيعوا الاقتراب من نوافذ المبنى والجميع موجودون في الممرات.

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