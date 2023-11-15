محلل سياسى: إسرائيل سقطت أخلاقيًا وأمنيًا وهى بأزمة حقيقية بعد طوفان الأقصى

قال أحمد زكارنة، كاتب ومحلل سياسي، إن من أمن العقاب أساء الأدب، وإسرائيل ترى أنه لا عقاب على جرائم الحرب التي تقوم بها، مؤكدًا أن لدينا انتصارات لابد أن نقف أمامها فمنذ عملية طوفان الأقصى وما حدث كان في أرض مغتصبة ولهذا لا يحميهم القانون الدولي، كما أنه يعطي الشعوب الحق في الدفاع عن أرضها.

وأضاف “زكانة”، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المقاومة حققت انتصارًا للوقوف مع الحق وليس الضحية، فالانتصار للحق بناء على قواعد فكرية وتاريخية نستمع إليها من السياسيين والمفكرين، واليوم نرى بفرنسا محامي يقول إن "لم يكن لديكم جيش فنحن جيشكم"، ومعه 400 محام آخر من جنسيات مختلفة للدفاع عن فلسطين.

هناك محاولة من التحرر من تطاولات الصهيونية العالمية

وأكد أن هناك محاولة من التحرر من تطاولات الصهيونية العالمية والتي تتدخل في كل دول العالم مثل فرنسا وايطاليا وهذه انتصارات يجب أن نتوقف أمامها.

وعلى المستوى العربي، قال: “إننا في المنطقة العربية أوهمنا أنفسنا بأن إسرائيل هي الجيش الذي لا يقهر ولكنه سقط أخلاقيا وأمنيا وهو في أزمة حقيقية وعيلنا الانتباه لها ولا نبحث له عن مخارج”.