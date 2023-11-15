وسيم السيسى يكشف معلومات لأول مرة عن حياة "هرتزل" مؤسس الصهيونية العالمية

كشف الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، تفاصيل عن حياة "ثيودور هرتزل" مؤسس الصهيونية العالمية، قائلًا: “إنه كان مجري نمساوي وكان أستاذه وليام هيرشل وكان بروتوستانتي مسيحي، لكنه كان عاشقًا لليهود، لدرجة أنه كان يقول إن اليهود هم سادة العالم، وباقي الناس جميعًا يأكلون من الفتات الذي يتساقط من مائدة اليهود”.

وأضاف الدكتور وسيم السيسي، خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر قناة dmc، أن ويليام هيرشل هو من درب تيودور هرتزل، لافتًا إلى أن الشيء الخطير أن ويليام هيرشل كان مدرسًا لأبناء لودفيغ الثاني دوق ألمانيا، وكان يعرف كل ملوك أوروبا، وقيصر روسيا، وقال لتيودور هيرتزل إننا منتظرينك والتاريخ كله ينتظرك، حيث شعر فيه بأنه يريد عمل دولة لليهود وأنه كان قارئًا علمانيًا.

وتابع: "المؤسف أن هذا الرجل مات سنة 1930، واستمر اليهود في التكتم عليه، لأنهم لا يريدون أن يقولوا إنه له يد على تيودور هيرتزل".