الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: حماس ترد على مزاعم أمريكية باستخدام الحركة المستشفيات لإخفاء الأسرى

غزة
غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن حماس تدين وترفض تصريحات البنتاجون والبيت الأبيض حول استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال المحتجزين أو مراكز للقيادة والسيطرة.

وأضافت حماس، أن هذه التصريحات ضوء أخضر أمريكي لارتكاب الاحتلال لمزيد من المجازر الوحشية بحق المستشفيات بهدف تدمير القطاع الصحي.

بيان البيت الأبيض حول زعمه عن المستشفيات

وكان البيت الأبيض قد زعم في بيان له، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس، استخدمت مستشفى الشفاء مركزًا للقيادة، واعتبراها جريمة حرب.

وقال البيت الأبيض: "حماس استخدمت مستشفيات في غزة لـ"احتجاز الرهائن"، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

وتقوم دبابات الاحتلال منذ يوم الجمعة الماضي بمحاصرة مستشفى الشفاء الطبي بغزة ومنع الدخول أو الخروج منها بزعم أن أسفلها ممرات لحماس وأنه يتم إخفاء الأسلحة بها.

القاهرة الإخبارية حماس البيت الأبيض استخدام الحركة للمستشفيات لإخفاء جنود الاحتلال مراكز للقيادة والسيطرة

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