الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يطالب شركة الكهرباء بالاستجابة لشكاوى المواطنين

محافظة الإسكندرية
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زيارة تفقدية اليوم، لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للوقوف على سير العمل والتأكد من الاستجابة السريعة لكافة شكاوى المواطنين خلال المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ مركز خدمة العملاء ومركز البيانات، وهي من المراكز الخدمية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حديثًا بشركة الكهرباء ضمن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية والتي تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

جدير بالذكر أن شركة الكهرباء خصصت العديد من قنوات الاتصال لتلقي شكاوى المواطنين يوميًا، وذلك من خلال الخط الساخن على الرقم 121، ومكاتب خدمة العملاء المتواجدة بالفروع، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والاتصال على رقم الخط الساخن 16528، عبر التسجيل الإلكتروني للشكاوى: www. shakwa. eg.

مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

وكانت قد أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن خطة مواجهة تخفيف الاحمال الطارئة بالإسكندرية تنقسم ل11مجموعة كل منها ساعتين انقطاع للتيار الكهربائي كالتالي:

- المجموعة 1: من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.
-المحموعة 2: من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.
-المحموعة 3: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.
-المجموعة 4: من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.
-المجموعة 5: من الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

-المجموعة 6: من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.
-المجموعة 7: من الخامسة مساءً حتى السابعة مساءً
-المجموعة 8: من السادسة مساءً حتى الثامنة مساءً
-المجموعة 9: من السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً.
-المجموعة 10: من الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً.
-المجموعة 11: من التاسعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء

محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء
محافظ الإسكندرية الإسكندرية لتوزيع الكهرباء شكاوى المواطنين انقطاع الكهرباء قنوات الاتصال

مواد متعلقة

بالتفاصيل.. تعرف على مواعيد قطع الكهرباء في الاسكندرية

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

عاجل.. متحدث "التعليم" يكشف خطة تطوير مناهج الثانوية العامة (فيديو)

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم