محافظ الإسكندرية يطالب شركة الكهرباء بالاستجابة لشكاوى المواطنين

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، زيارة تفقدية اليوم، لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء للوقوف على سير العمل والتأكد من الاستجابة السريعة لكافة شكاوى المواطنين خلال المواعيد المحددة لانقطاع الكهرباء والتي تم الإعلان عنها سابقًا.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ مركز خدمة العملاء ومركز البيانات، وهي من المراكز الخدمية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها حديثًا بشركة الكهرباء ضمن برنامج وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للتحول للشبكات الذكية والتي تساهم بشكل فعال في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

جدير بالذكر أن شركة الكهرباء خصصت العديد من قنوات الاتصال لتلقي شكاوى المواطنين يوميًا، وذلك من خلال الخط الساخن على الرقم 121، ومكاتب خدمة العملاء المتواجدة بالفروع، والبوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الموحدة (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وبوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والاتصال على رقم الخط الساخن 16528، عبر التسجيل الإلكتروني للشكاوى: www. shakwa. eg.

مواعيد انقطاع الكهرباء بالإسكندرية

وكانت قد أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أن خطة مواجهة تخفيف الاحمال الطارئة بالإسكندرية تنقسم ل11مجموعة كل منها ساعتين انقطاع للتيار الكهربائي كالتالي:

- المجموعة 1: من الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

-المحموعة 2: من الساعة الثانية عشر ظهرًا حتى الثانية ظهرًا.

-المحموعة 3: من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الثالثة عصرًا.

-المجموعة 4: من الثانية ظهرًا حتى الرابعة عصرًا.

-المجموعة 5: من الثالثة عصرًا حتى الخامسة مساءً.

-المجموعة 6: من الرابعة عصرًا حتى السادسة مساءً.

-المجموعة 7: من الخامسة مساءً حتى السابعة مساءً

-المجموعة 8: من السادسة مساءً حتى الثامنة مساءً

-المجموعة 9: من السابعة مساءً حتى التاسعة مساءً.

-المجموعة 10: من الثامنة مساءً حتى العاشرة مساءً.

-المجموعة 11: من التاسعة مساءً حتى الحادية عشر مساءً.

محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء

محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء

محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء

محافظة الإسكندرية في زيارة لشركة الكهرباء