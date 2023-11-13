الإثنين 13 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يتفقد جاهزية المُعدات للتعامل مع موجات الطقس السيئ (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين، اصطفاف مُعدات شركة مياه الشرب بمحطة مياه شرقي، للتأكد من مدى جاهزيتها وقدرتها في السيطرة على السيول ومياه الأمطار والكوارث الطبيعية والبيئية، والتدخل الفوري للسيطرة على الأزمات والطوارئ التي قد تواجه المحافظة.

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وأشاد “الشريف” بالجهود التي تبذلها شركة مياه الشرب خلال موسم الأمطار وجاهزية المُعدات المصطفة بمحطة مياه شرقي، والكفاءة المهنية والفنية لدى العاملين بشركة مياه الإسكندرية فضلًا عن مشاركة الشركة في نزح مياه الأمطار والسيطرة عليها، عن طريق نقاط التمركز الموجودة في المناطق الساخنة والعديد من المناطق المختلفة بمحافظة الإسكندرية.

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ومن جانبه؛ أكد المهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، على جاهزية المُعدات والسيارات بالشركة لمجابهة ومواجهة الأزمات والتعامل الفوري معها، والمتابعة الدورية والمستمرة لحالة الطقس والتغيرات المناخية والظروف الجوية لمواجهة التحديات التي قد تحدث أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

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جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية،وعزة سعد رئيس حي وسط.

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من ناحيته، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على الجاهزية الفنية للمعدات والسيارات بالشركة وبدعم الدولة الكبير في مجال مجابهة والتعامل مع الأزمات والكوارث وبخطة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية في هذا الشأن، من تطهير يبدأ من فصل الصيف لجميع مكونات الشبكة، ومراجعة الحالة الفنية للمحطات والمعدات، والتنسيق بشكل مبكر مع كل الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتحديد النقاط الساخنة لتكون ذات أولوية حرجة للتمركز بها اثناء النوات.

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وأوضح أنه ثم عمل محاكاة لمراجعة كفاءة استيعاب الشبكة بالكباري والأنفاق الهامة للحفاظ علي السيولة المرورية أثناء الأمطار الغزيرة، والمتابعة الدورية مع هيئة الأرصاد الجوية ورفع حالة الطوارئ فور ورود تحذيرات بالأمطار لتتمركز معدات وسيارات الشركة في المناطق المحددة لها وتخفيض مناسيب البيارات وعدد من الإجراءات التي تساعد علي الإسراع من استيعاب كميات مياه الأمطار الغزيرة.

محافظ الإسكندرية م عدات شركة مياه الشرب السيطرة على السيول مياه الأمطار الكوارث الطبيعية

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