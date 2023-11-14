أسامة كمال يكشف مفاجأة عن المديرة التنفيذية لـ"اليونيسيف"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن رئيسة منظمة اليونيسيف المختصة بالطفولة والمديرة التنفيذية لهذه المنظمة هي زوجة الرئيس التنفيذي لشركة Black Rock المالكة لأكبر مصانع سلاح في العالم والمستخدم في ضرب وقتل الأطفال في غزة، معقبًا: "معلومة لا أحد يعرفها".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية dmc، أن المصالح كلها متشابكة لدى الغرب، وبالتالي هم يتعمدون أن يغموا أعينهم عما يحدث في غزة من مجازر وإبادة جماعية.

ولفت إلى أن الرئيسة التنفيذية لمنظمة من المفترض أنها مسؤولة ومهتمة بشأن الأطفال، لا تهتم بهم لأن زوجها هو الرئيس التنفيذي لشركة Black Rock المالكة للكثير من شركات السلاح في العالم.