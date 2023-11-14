الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استشهاد 8 فلسطينيين برصاص الاحتلال فى الضفة الغربية

ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن مسعفين فلسطينيين ووسائل إعلام محلية أن 8 فلسطينيين على الأقل استشهدوا على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء.

واستشهد 7 فلسطينيين خلال مواجهات خلال مداهمة في بلدة طولكرم قرب الحدود مع إسرائيل، بحسب التقارير.

وقال جيش الاحتلال والشرطة، إن قواتهما التي أرسلت إلى طولكرم لاعتقال نشطاء مشتبه بهم تعرضت لإطلاق نار وقتلت عددا من المسلحين الفلسطينيين في الاشتباك الذي أعقب ذلك.

وقالوا في بيان، إن غارة جوية إسرائيلية أصابت مجموعة من الفلسطينيين الذين فتحوا النار وألقوا قنبلة على القوات.

الغارة نفذتها طائرة بدون طيار

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن الغارة الجوية نفذتها طائرة دون طيار وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص، وقالت كتائب طولكرم إنها تنعى الشهداء السبعة.

واستشهد فلسطيني ثامن برصاص الجيش الإسرائيلي في بيت عينون شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، حسب ما أفاد مصدر طبي.

واستشهد ما لا يقل عن 190 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وفقًا لأرقام وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية.

ويقوم الفلسطينيون المحاصرون داخل مستشفى الشفاء في غزة بحفر مقابر جماعية، بينما تشارك القوات الإسرائيلية ومسلحو حماس في قتال عنيف خارج المستشفى.

قال مسئول هناك إن الطاقم الطبي ليس لديه وسيلة لمنع الجثث من التحلل بسبب الحصار الإسرائيلي. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة:

تعد مستشفى دار الشفاء هو مجمع مترامي الأطراف من المرافق الطبية في مدينة غزة، شمال غزة. ومنذ بداية الحرب في غزة، أصبح ملجأً للنازحين بسبب القتال والقصف الإسرائيلي المستمر.

وتزعم إسرائيل أن حماس قامت ببناء مقرها الرئيسي في مخابئ وأنفاق تحت المستشفى مستخدمة المبنى والمرضى والموظفين كدرع بشري. وقال مسئولون أمنيون أيضًا إنه بعد هجمات 7 أكتوبر، تمركز كبار قادة حماس في "مجمع القيادة" تحت المستشفى.

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