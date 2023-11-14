مدير مجمع الشفاء: دفنا 85 جثة متحللة بمقبرة جماعية

قال الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن الاحتلال يواصل قصفه المركز في محيط المجمع مع تبادل مكثف لإطلاق النار، مؤكدًا أن المجمع يهتز كل دقيقة وكل لحظة في ظل حصار مستمر منذ يوم الجمعة الماضي.

وأضاف “أبو سلمية” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مجمع الشفاء هو أكبر مجمع طبي في الضفة الغربية ويشبه مستشفى القصر العيني في مصر.

المجمع تحول إلى مقبرة

وأكد أن المجمع تحول إلى مقبرة خاصة لأنه قطع عنه المياه والكرباء والغاز والأكسجين و3 أطفال حضانات قتلهم الاحتلال، مشيرًا إلى أنهم دفنوا 85 شهيدًا من مجموع 170 شهيد، كانوا منذ أيام أمام قسم العناية المركزة وتحللت الجثث وأصبحت بوضع مأساوي، وكل ساعة تمر يموت أطفال وجرحى بالمستشفى.