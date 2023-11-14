بالرغم من قسوة الأوضاع.. طفل يحتفل بهطول الأمطار في غزة (فيديو)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا كشفت خلاله عن احتفال طفل فلسطيني بهطول الأمطار في غزة، رغم قسوة الأوضاع هناك.

وقال الطفل الفلسطيني: “عرف الله أننا نعاني فأرسل الماء من عنده”.

وذكرت القاهرة الإخبارية في تقريرها: “محاصرون في الأرض منع عنهم العدو الماء والغذاء فلم تبخل عليهم السماء بقطراتها.. في وسط الألم والدموع، يحتفل طفل صغير بقطرات الماء التي تنهمر من السماء تغسل حزنه وتثلج صدره بعد كل ما شاهده من ألم الفقد”.

وتابعت: “ينهل من الماء ويتحدث عن علاقة ربما هي التي تربط على قلبه وتمنحه القدرة على الحياة علاقته بربه التي تشد من أزره”.

وواصلت: “طفل حالم بصوت بريء مكسور مملوء بأطنان المتفجرات والمجازر على مدار أيام قاسية يجمع الماء الذي أرسلته السماء، يتحدث بنبرة إيمان ترعب جيوش العدو نبرة كلها ثقة بالنجاة وإرادة على التمسك بالحياة في مواجهة آلة حرب غاشمة”.