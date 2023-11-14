قيادى بحركة فتح يرد على المحرضين ضد مصر.. ويؤكد: هى المتنفس لفلسطين

أكد الدكتور نبيل عمرو، القيادي بحركة فتح ووزير الإعلام الفلسطيني السابق، أن الدول العربية يجب أن تضغط على أمريكا لحل القضية الفلسطينية، ومصر لها القوة المركزية في ذلك.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم"، لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إسرائيل التي تدعي أنها الجيش الأقوى، من ضربة واحدة من حماس، أمريكا أرسلت إليها أساطيل لحمايتها، مؤكدًا أن إسرائيل كانت تروج لنفسها على أنها حامية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ولكنها الآن أصبحت عبئًا على أمريكا.

وتابع، أن فصل غزة عن الضفة قائم جغرافيًا فقط، وأن المواطن إذا أراد الذهاب لغزة فعليه العبور لمصر والدخول من معبر رفح، ولكن رغم فصل الاحتلال لغزة والضفة، إلا أن القلوب موحدة، حتى فصل السلطة الفلسطينية عنهم، كل هذا لن يجدي نفعًا ولن يفرق الفلسطينيين.

رده على المحرضين ضد مصر

وعن الأصوات التي تحرض ضد مصر بهذا التوقيت قال: "عندما نرى الجيش المصري وتقدمه هذا المشهد يشرح قلوبنا وقلوب العرب جميعًا"، مؤكدًا أن مصر هى من تقرر متى تحارب ومتى تدير شئونها وأنهم يثقون بأن مصر هى السند الاستراتيجي للقضية الفلسطينية، فمصر ليست معبر رفح أو سيارات الإغاثة ولكنها تمثل الرئة والمتنفس لغزة وفلسطين.