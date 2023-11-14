حملة «السيسى» للمصريين فى الخارج: الرئيس دائم الاهتمام بشئونكم

أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أن المصريين بالخارج هم قوة مصر الناعمة، وملفهم بؤرة اهتمام الدولة المصرية، وأن المرشح السيسى دائمًا ما يؤكد هذا الاهتمام من خلال العديد من الإنجازات التى حققها فى هذا الملف، من بينها مبادرة الموقف التجنيدى للمصريين فى الخارج، وإنشاء وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

جاء ذلك خلال لقاء الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، للمرة الثالثة، عددًا من جاليات المصريين فى الخارج، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور المنسق العام لحملة «مواطن بالخارج» نصر مطر.

وأشاد «فوزى»، بدور المصريين فى الخارج فى العمل على توعية أفراد الجاليات المصرية بالمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

واستمع المستشار محمود فوزى إلى عدد من الأسئلة الشائعة حول تصويت المصريين فى الخارج، وقدم لها الإجابات المطلوبة.

من جانبهم، عبّر المشاركون فى اللقاء عن سعادتهم باللقاء، وقدموا الشكر لرئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيسى، لرده على جميع أسئلتهم واستفساراتهم التى تخص ملف المصريين فى الخارج، مشيدين بما حققته الدولة المصرية خلال التسع سنوات الماضية برئاسة المرشح السيسى، ليس فقط فى ملف المصريين بالخارج، وإنما فى جميع الملفات والقطاعات، مؤكدين المشاركة فى الانتخابات المقبلة، لأنها واجب وطنى.

وشارك فى اللقاء ممثلون للجاليات المصرية فى عدد من دول العالم من بينها: الكويت وقطر والبحرين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، والصين وعمان والأردن وروسيا وأستراليا والسويد ورومانيا وسويسرا، وهولندا وكندا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا.

كما استقبلت الحملة، وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب.

وقال المستشار «فوزى» إن القيادة السياسية تهتم بإعادة إحياء دور النقابات، وأولت اهتمامًا بتطوير البنية التحتية وتحقيق العديد من الإنجازات، أهمها توفير الأمن والاستقرار وتطوير الجهاز الإدارى للدولة ورفع كفاءة العاملين.

وثمّن وفد النقابة الإصلاحات التى تمت داخل الجهاز الإدارى للدولة، فضلًا عن أن هناك العديد من القوانين والتشريعات التى أنصفت العمال وعالجت مشاكل الترقيات، وذلك يعكس اهتمام المرشح الرئاسى بكل المشاكل والقضايا رغم التحديات، خصوصًا ما قدمه لذوى الاحتياجات الخاصة بشكل غير مسبوق، مؤكدين أنهم يعقدون مؤتمرات للعمال فى كل المحافظات للتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات وبالإنجازات التى حققتها القيادة السياسية.

كانت حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى قد استقبلت، أمس الأول، وفدًا من النقابة العامة لأعمال النقل الجوى، برئاسة أحمد الرفاعى، رئيس النقابة.

وتضم النقابة العامة لأعمال النقل الجوى ٤٣ ألف عضو، وعشرين لجنة نقابية، من بينها الهيئة العامة للأرصاد الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوى، والخدمات الجوية، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والشركة القابضة لمصر للطيران، والملاحة الجوية، والشحن الجوى، والصيانة والأعمال الفنية، والخدمات الجوية، وغيرها. وتقدم النقابة الخدمات الصحية والاجتماعية ورفع المستوى الاقتصادى والمهنى للعاملين بها.

وأشاد المستشار محمود فوزى بدور النقابة فى تقديم خدماتها الصحية والاجتماعية والعمل على رفع المستوى الاقتصادى والمهنى للعاملين بها، وصيانة المطارات بما فى ذلك التسهيلات الملاحية والجوية، ووكالات السفر والسياحة، والطيران المدنى، وصياغة وإصلاح وسائل النقل الجوى وتدريب الطيارين وعمال خدمات الطيران.

وأشار إلى أن المرشح الرئاسى أولى اهتمامًا واضحًا بقطاعى السياحة والطيران، اللذين يسهمان بشكل كبير فى اقتصاد الدول.

من جانبه، عبّر أعضاء وفد النقابة العامة لأعمال النقل الجوى عن سعادتهم بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، مشيرين إلى أن النقابة تعمل على تواصل دائم وفعّال مع أعضائها، مؤكدين قيامهم بدورهم الوطنى فى توعية المواطنين، وبخاصة العاملون بقطاعى السياحة والطيران، بالمشاركة الإيجابية فى الاستحقاق الدستورى القادم لصالح الوطن.