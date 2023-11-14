رفع كفاءة العاملين وميكنة الخدمات.. المراكز التكنولوجية نقلة نوعية فى الإسكندرية

تقدم المراكز التكنولوجية بـ محافظة الإسكندرية، العديد من الخدمات ذات الأهمية للمواطنين، وتحسين الخدمة المقدمة لهم من خلال التحول الرقمي التي تشهده جميع المراكز على مستوى الجمهورية والتي تعمل على تقليل زمن أداء الخدمة وجودتها.

وكان قد أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن منظومة التحول الرقمي تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وحوكمة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، مشيرًا إلى أنه هناك تنسيق كامل علي كافة الأصعدة بين المحافظة وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية حتى تعمل هذه المنظومة بكل فاعلية بالأحياء.

ميكنة 9مراكز تكنولوجية بالأحياء

وأوضح المحافظ، أنه تم الانتهاء من الميكنة الكاملة لعدد 9 مراكز تكنولوجية بالأحياء. بالاضافة إلى إطلاق خدمة "QR Code الموحد" وهو من الخدمات الجديدة التي تقدمها المحافظة والتي تتيح للمواطن الوصول إلى كافة الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى.

تدريب ورفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من تدريب ورفع كفاءة جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية بالأحياء، مؤكدا أن المنظومة تعد نقلة نوعية كبيرة وفريدة من نوعها تتم بالإسكندرية لرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، لافتًا إلى أنها تتيح الخدمات الحكومية الخاصة بالأحياء والمدن والدواوين عن بعد وعبر شبكة الانترنت، وتعمل على توفير الجهد والوقت، وتبسيط إجراءات الحصول علي الخدمات، كما أنها تعمل علي تقليل تكلفة الخدمة من خلال توفير الذهاب إلي الحي أو الديوان أو المدينة، ويستطيع طالب الخدمة دفع الرسوم إلكترونيا من خلال بوابة الخدمات، كما يمكنه تتبع طلباتك من خلال البوابة خطوة بخطوة.



أماكن المراكز التكنولوجية المتطورة بمحافظة الإسكندرية:

- مركز حى منتزه أول

حى منتزه أول سيدى بشر امام محطة السكة الحديد

- مركز حى شرق

سيدى جابر الشيخ - امام مستشفى مصطفى كامل القوات المسلحة

- مركز المنتزه ثاني

شارع المستشارين خلف فتح الله ماركت طوسون

-مركز حى وسط

شارع شامبليون امام كلية طب الاسنان الازاريطة

-مركز حى الجمرك

الانفوشى - بحرى - بجوار حلقة السمك

-مركز حى العجمى

طريق اسكندرية مطروح - البيطاش بجوار شارع الحديد والصلب

-مركز برج العرب

شارع انور السادات - برج العرب القديمة