السجن المؤبد لمتهم بإضرام النار فى حوش أحد الأشخاص بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، المتهم "م.ا.ا" عامل بالسجن المؤبد، لاتهامه بوضع النار عمدًا في حوش ملحق بمنزل المجنى عليه "ا.ا" بدائرة مركز طهطا.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز طهطا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا باحتراق الحوش الملحق بمسكن المجنى عليها وامتدت النيران إلى المسكن مما أدى إلى احتراق جزء من المسكن بعد اشتعال النيران في البوص داخل الحوش.

وتبين من التحريات، أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بعد توصيل مصدر حرارى داخل الحوش بسبب خلافات بين الطرفين وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.