الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. حلقة جديدة من برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى

إيمان الحصري
إيمان الحصري

تعود الإعلامية إيمان الحصري إلى جمهورها من جديد من خلال برنامجها المذاع عبر قناة DMC الفضائية والذي يحمل اسم "مساء dmc".

ويذاع برنامج مساء dmc عبر قناة DMC الفضائية وذلك من الأربعاء حتى يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء وتقدم إيمان الحصري البرنامج رفقة الإعلامي أسامة كمال ويناقش البرنامج أهم القضايا على الساحة المصرية والعالمية..

خطوات ضبط تردد قنوات dmc

  • اختار قائمة الترددات
  • بعدها اختار إضافة تردد
  • عدل التردد لـ: 12092
  • تأكد أن معدل الترميز: 27500
  • استقطاب: رأسي
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة DMC عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 11450.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

سامح سند ضيف برنامج "صاحبة السعادة".. الليلة

يحل مساء اليوم المخرج وصانع المحتوى سامح سند، ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" والذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس عبر قناة “DMC” الفضائية.

ومن المقرر أن يكشف المخرج سامح سند عن مشواره في عالم الإخراج ومحطاته الهامة في الكتابة والانتقال إلى عالم الديجتال" وطرح أعماله عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

كما يتحدث المخرج سامح سند عن كواليس أعماله الفنية والكتابية وكيف أصبح من أهم صناع المحتوى الدرامى عبر موقع “يوتيوب".

ومن المقرر أن تذاع حلقة المخرج وصانع المحتوى سامح سند ببرنامج “صاحبة السعادة” في تمام الساعة الحادية عشرة مساء عبر قناة DMC الفضائية كما تعرض عبر منصة WATCH IT الرقمية.

ويعرض البرنامج يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع في تمام الحادية عشرة مساء على قناة Dmc وتكون الإعادة في يوم الجمعة الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

الاعلامية ايمان الحصري ايمان الحصري DMC مساء dmc الإعلامي أسامة كمال

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