نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

ينس بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل ان شقيقه الاكبر يوناتان قد قتل عام ٧٦ في عمليه اقتحام الطائره الاسرائيليه المخطوفه بواسطه مجموعه من الفلسطينيين.

الطائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية حملت 248 راكبا إلى عنتيبي قرب كمبالا عاصمة أوغندا. بعد وقت قصير من الهبوط أطلق سراح جميع الركاب من غير اليهود وطالب المختطفون بتحرير سجناء فلسطينيين من السجون الإسرائيلية. عندها نقلت طائرات النقل الإسرائيلية أكثر من 100 من جنود القوات الخاصة إلى أوغندا لعملية الإنقاذ. واستمرت العملية 90 دقيقة، وقامت القوه بتحرير 103 رهينة وقتل فيها شقيق بنيامين.

وبنيامين نتنياهو سياسي إسرائيلي رأس حزب الليكود لسنوات ويشغل منصب رئيس وزراء إسرائيل منذ 29 ديسمبر 2022 وكان قد شغل ذات المنصب منذ 2009 وحتى 2021 وسابقًا منذ 1996 وحتى 1999 ليُعتبر رئيس الوزراء الأطول مدةً في تاريخ إسرائيل حيث خدم لأكثر من 15 عامًا. كما أنه أول رئيس وزراء يولد في إسرائيل عام ١٩٤٩.

بمجرد هجوم حركه حماس في ٧ اكتوبر الماضي علي بعض المستوطنات المجاوره لغزه وقتلها واسرها لحفنه من الجنود والسكان المدنيين غير الشرعيين حتي استشاط نتنياهو غضبا ووجدها فرصه سانحه للانتقام لشقيقه فبدأ حرب الاباده لاهالي غزه بحجه البحث عن الاسري وتحريرهم فامطرت طائراته قذائفها لتدك النساء والأطفال والشيوخ دون تمييز واخترقت آلياته الثقيله شوارع غزه لتحول مبانيها الي انقاض وتدمر الانفاق بالغاز السام دون مراعاه لاي قوانين لحقوق الانسان.

ولقلب الحقائق واكتساب عطف العالم الغربي قال نتنياهو في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إنه إذا لم تهزم إسرائيل حماس، فإن "أوروبا ستكون التالية - ثم أنتم أيضا ايها الأمريكيون".

واضاف "كفاحنا هو كفاحكم، وانتصارنا هو انتصاركم. لا بديل عن النصر. نحن بحاجة إلى قوى الحضارة لهزيمة هؤلاء البرابرة، وإلا فإن هذه الهمجية سوف تنتشر وتعرض العالم بأسره للخطر".

وأضاف نتنياهو نقلا عن صحيفة "يديعوت أحرونوت" "نحن بحاجة إلى النصر ليس من أجلنا فقط، ولكن من أجل الشرق الأوسط بأكمله، ومن أجل جيراننا العرب. وحتى من أجل سكان غزة الذين وقعوا في قبضة هذا الطغيان المظلم، الذي لم يجلب لهم إلا سفك الدماء والفقر والبؤس"، على حد قوله.

وعلي الجانب الاخر ردّ أكرم الرجوب عضو المجلس الثوري في حركة فتح الفلسطينية إن نتنياهو لا يرى أي مستقبل لأي حزب سياسي فلسطيني، كما أنه لا يرى أي مستقبل للشعب الفلسطيني نفسه.

وأضاف أن نتنياهو يريد القضاء على القضية الفلسطينية ويستهدف إنهاء حلم قيام دولة فلسطينية وتشريد شعبها، واصفا نتنياهو بأنه شخصية متطرفة وكذا الحال بالنسبة لوزراء حكومته التابعين لأحزاب يمينية متطرفة.

وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للحكومة الإسرائيلية المتطرفة هو ألا يكون هناك وجود للشعب الفلسطيني على أرض فلسطين، لافتا إلى تصريح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الذي قال إنه لا يريد وجود للسلطة الفلسطينية وأن القضاء عليها يعتبر أولوياته.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام أي محاولة إسرائيلية للتواجد في قطاع غزة، كما أن المقاومة مستمرة ومن ثم سيدفع نتنياهو ثمن العدوان على غزة.

يتضح لنا مما سبق ان ماتقوم به اسرائيل من تصعيد غير مسبوق سيصل الي نقطه اللاعوده وربما سيتحول الشرق الاوسط كله الي كتله من النيران بحرب عالميه ثالثه قد تأتي علي الاخضر واليابس في المنطقة خاصه في ظل وجود اسلحه نوويه عند بعض اطراف النزاع.

وكما قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول امد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقه كفيلان بتغيير المعادله وحساباتها بين ليله وضحاها كما اوضح بأن رد الفعل الاسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس الي العقاب الجماعي.

واكد سيادته مرارا وبوضوح علي ان مايحدث سيقضي علي كل امال المنطقه في التطبيع والعيش في سلام وان حل القضيه الفلسطينيه لن يكون علي حساب دول الجوار وطالب بالوقف الفوري لاطلاق النار وان حل الدولتين هو الحل الامثل الذي يجب علي الجميع الالتزام به والسعي لتطبيقه في اسرع وقت.

اتمني ان تنتهي هذه الغمه وكفانا ماتحملناه وماسوف تتحمله المنطقه بأسرها من حروب ضاريه قد تقضي علي الجميع دون مبالغه.