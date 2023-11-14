أمريكا هى من تدير.. اللواء نصر سالم يكشف موعد انتهاء الحرب على غزة

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن لا تريد وتجعل إسرائيل تتصرف كما تريد.

وأضاف المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية صدى البلد، أن وزير خارجية إسرائيل صرح بأنه في خلال أسبوعين من المحتمل أن تتوقف الحرب في غزة.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني رمز للصمود، مضيفًا أن الضغط على الحكومة الإسرائيلية يأتي من الداخل، حيث أكد أن أهالي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة يتظاهرون بشكل يومي أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.