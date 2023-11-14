الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

العشري: المنتدى الاستثماري القطري المصري خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي

أيمن العشري
أيمن العشري

أكّد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية، على أهمية المنتدى الاستثماري القطري المصري الذي افتتحه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اليوم بالقاهرة.

غرفة القاهرة التجارية تشارك بالمنتدى الاستثماري القطري المصري 

 مُشددًا على الدور الذي يقوم به مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز أطر التعاون المشترك، وإقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وتوفير مزيد من فرص العمل، وتبادل الخبرات والأفكار والرؤي بين مجتمع الأعمال في البلدين في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة بهما ؛ مما يساهم في إقامة استثمارات وشركات ثنائية في المشروعات المختلفة على الصعيدين الإنتاجي والخدمي.
 وحضر من غرفة القاهرة في المنتدى الاستثماري القطري المصري عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة.
 

الغرف التجارية: توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يزيد من حجم الناتج المحلي

 

الرئيس السيسي وجه بأهمية التعاون المشترك بين البلدين 

وأشار "العشري" في بيان صحفي على هامش مشاركته بالمنتدى الاستثماري القطري المصري إلى تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنمية التعاون في المجالات المختلفة، خاصة على صعيد دعم التصنيع وإقامة استثمارات مشتركة تخدم اقتصادي البلدين.
 وأعرب رئيس غرفة القاهرة عن سعادته بتوقيع عدة اتفاقيات بين مجتمع الأعمال في الجانبين المصري والقطري تحت رعاية حكومتي البلدين في عدة مجالات، وهو ما سينعكس على دعم وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية مستقبلًا.
واختتم "العشري" تصريحاته: مصر وقطر ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعتمد على تاريخ طويل حافل بالتعاون البناء في كافة المجالات، مؤكدًا على أهمية زيادة التعاون المشترك، لتحقيق التكامل الاقتصادي في ظل الظروف الاستثنائية العالمية الحالية.

غرفة القاهرة التجارية المنتدى الاستثماري القطري المصري وزير التجارة والصناعة مجتمع الاعمال مصر قطر

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