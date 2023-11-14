الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

شاهد|الاحتلال يحطم نصبًا تذكاريًا لياسر عرفات في مخيم طولكرم

الضفة الغربية
الضفة الغربية

دمّرت قوات الاحتلال نُصبًا تذكاريًا لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية وأول رئيس للسلطة الوطنية الفلسطينية، الراحل ياسر عرفات عند مدخل مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية.

ووثق مقطع فيديو تداوله نشطاء إسرائيليين اليوم عبر منصة "إكس"، قيام قوات الاحتلال صباح اليوم تحطيم النصب التذكاري للزعيم الفلسطيني الراحل بواسطة "بلدوزر جراف".

 

 

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات جيش الاحتلال والفلسطينيين في مخيم طولكرم مساء أمس، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وسقوط جرحى جدد حيث فتحت قوات الاحتلال نيران أسلحتها بكثافة.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، أن الضفة الغربية بما فيها القدس، بلغ عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر وحتى مساء اليوم، 196 شهيداً، حيث استشهد فجر وصباح اليوم في طولكرم 7 مواطنين جراء اقتحام الاحتلال للمدينة، وجرح نحو 2700 مواطن منذ بدء العدوان.

ويمثل عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 43% من إجمالي الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية في عام 2023.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير النصب التذكاري الراحل ياسر عرفات مخيم طولكرم للاجئين الضفة الغربية

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