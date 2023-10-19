استشهاد 7 فلسطينيين فى اشتباكات بالضفة الغربية

لقي سبعة فلسطينيين وجندي إسرائيلي حتفهم، اليوم الخميس، في اشتباكات في مخيم للاجئين شمالي الضفة الغربية.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن سبعة شبان، على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون، في مداهمة للجيش الإسرائيلي في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم.

وبحسب المصادر، أطلقت قوات إسرائيلية طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى إلى استشهاد 6 منهم على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنديا من وحدة المستعربين قتل خلال الاشتباكات في مخيم نور شمس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 74 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بدء جولة القتال بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من الشهر الجاري.