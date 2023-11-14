لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى.. سيارة تدهس سيدة بالهرم

لفظت سيدة في منطقة الهرم أنفاسها الأخيرة، بعد أن اصطدمت بها سيارة، أثناء قيام الضحية بمحاولة عبور الطريق.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة قد تلقت بلاغا بحادث مروري ووفاة سيدة في منطقة الهرم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أنه أثناء عبورها الطريق صدمتها سيارة.

وتبين أن السيدة لفظت أنفاسها الأخيرة عقب نقلها إلى المستشفى نتيجة إصابتها الشديدة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على جثة الضحية في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.