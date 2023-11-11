السبت 11 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترافات شلة المسلحين بالجيزة: كنا نجهز علشان خناقة كبيرة في الهرم

المتهمين
المتهمين

كان السؤال الذي سألته  جهات التحقيق لمجموعة من العناصر الإجرامية المسلحة، بأسلحة نارية وبيضاء، لما جهزتهم تلك الأسلحة، فأجابوا كنا ننوي التشاجر مع بعضنا البعض مشاجرة كبيرة في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وقد أمرت الجهات المختصة بحبس المتهمين الـ9 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سبب الخلاف أولوية المرور

المتهمون الـ9 الذين انقسموا لطرفين 6 مقابل 3 أشخاص، أقروا أمام جهات التحقيق، أن خلافاً نشب بينهم بسبب أولوية المرور في الهرم، وحدثت بينهما مشاجرة بسيطة وتدخل الأهالي وقاموا بفضها، إلا أنهم لم يكتفيا بما حدث، قرر الطرفين الاستعانة ببندقية ومجموعة من أسلحة الفرد الخرطوش والأسلحة البيضاء للتشاجر فيما بينهم.

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تحريات الأمن العام

معلومات وصلت لقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالاشتراك مع مباحث الجيزة، تفيد اعتزام مجموعة من الأشخاص بالتجهيز لمشاجرة في منطقة الأهرام.

عقب التأكد من صحة المعلومات، تم إصدار إذن من النيابة العامة، وقامت قوة أمنية باستهداف طرفي المشاجرة طرف أول 6 أشخاص، وعثر بحوزتهم على بندقية خرطوش، 4 فرد محلي، سلاح أبيض، عدد من الطلقات النارية.

كما تم ضبط الطرف الثاني 3 أشخاص، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وأقر المتهمون بما هو منسوب إليهم، وأحيلوا للنيابة التي تولت التحقيق.

منطقة الهرم بمحافظة الجيزة سبب الخلاف أولوية المرور تحريات الأمن العام ضبط مسلحين في الجيزة إحباط مشاجرة في الهرم

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