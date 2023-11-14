"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى فى تل أبيب

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها الآن، عن دوي صافرات الإنذار في تل أبيب، وذلك بحسب إعلام إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهدافها قاعدة "رعيم" العسكرية التابعة لقوات الاحتلال برشقة صاروخية، حيث هاجمت الفصائل الفلسطينية ناقلة جند ودبابة للاحتلال في محور شمال غزة بقذائف الياسين 105، حيث قتل 7 جنود إسرائيليين خلال الاشتباكات شمال قطاع غزة، وذلك بحسب نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وظهر اليوم، دوت صافرات الإنذار، في شتولا وعدد من البلدات قرب الحدود اللبنانية، حيث كشف أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، عن رشقات صاروخية من الجنوب اللبناني باتجاه أهداف إسرائيلية.