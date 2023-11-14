عقد زواج عبد الحليم والسندريلا يُثير أزمة.. وأسرة العندليب تلجأ للقضاء

أعلن الفنان محمد شبانة شقيق الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أن أسرة العندليب كلفت مستشارها القانوني باتخاذ الاجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات التي ترددت مؤخرًا، بشأن زواج المطرب الراحل عبدالحليم حافظ من الفنانة الراحلة سعاد حسني..

وقال “شبانة” في منشور له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن أسرة الفنان الراحل عبدالحليم حافظ تهيب بالسادة الصحفيين والسادة مقدمي البرامج التليفزيونية بضرورة تحري الدقة بشأن ما تردد علي وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الاخيرة من شائعات عن زواج العندليب من الفنانة سعاد حسني، والتي جاءت علي لسان شقيقتها في أحد البرامج التلفزيونية، وبشأن ما قاموا بنشره من عقد زواج منسوب للفنان الراحل في كتاب عن حياة الراحلة سعاد حسني.

واضاف: "ومع هذه الحملة الممنهجة والمعلومات التي لا أساس لها من الصحة والتي من شأنها ان تؤثر علي عائلة الفنان الراحل، فإن أسرة العندليب متمثلة في ابن شقيقه الفنان محمد شبانة قد قاموا بتكليف المستشار القانوني باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال اشقاء الفنانة سعاد حسني مروجي تلك الشائعات التي غرضها النيل من السمعة الطيبة للفنان الراحل وان تلك الشائعات هجفها التشهير والنيل من سمعته.