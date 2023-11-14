المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة ضيف "المساء مع قصواء" عبر CBC.. الليلة

يحل، اليوم الثلاثاء، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، ضيفًا على برنامج "في المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي على قناة "CBC" الفضائية.

جاء ذلك حسب ما أعلنت الإعلامية قصواء الخلالي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ذكرت الإعلامية قصواء الخلالي أن هذا يأتي بعد انطلاق حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة المصرية ٢٠٢٤، ودعمًا لتعددية وتوازن المشهد الإعلامي والانتخابي المصري.

مؤتمر جماهيرى للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة فى بورسعيد الجمعة

سبق أن أعلن النائب الوفدي عيد هيكل، المنسق العام لحملة المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، عن تنظيم مؤتمر جماهيري لدعم مرشح الوفد في الانتخابات الرئاسية ببورسعيد.

وقال هيكل، إن المؤتمر يعقد في تمام الساعة الخامسة من مساء الجمعة المقبل بقاعة الثقافة الكبرى ببورسعيد بجوار مبنى المحافظة، مضيفًا أن المؤتمر تنظمه اللجنة العامة لحزب الوفد ببورسعيد، وبإشراف عضو الهيئة العليا رئيس اللجنة العامة للوفد ببورسعيد المستشار صفوت عبدالحميد، وعضو الهيئة العليا ابن بورسعيد المهندس حمدي قوطة.

وأكد أن مؤتمر بورسعيد واحد من المؤتمرات الرئيسية التي تنظمها حملة رئيس الوفد، ويضم كل مدن القناة والشرقية ودمياط، بحضور نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان بهذه المحافظات، ومساعدي وقيادات الحزب، ويعقد المؤتمر تحت شعار "الوطن أولًا وأخيرًا".