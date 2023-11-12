الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

روسيا أم أمريكا من سيكون حليف مصر حال فوز عبدالسند يمامة؟

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، إنه سيكون مع مصلحة البلد في التحالف مع روسيا أو أمريكا وذلك حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن ثقافته غربية بحكم تعليمه وتستهويه التجربة الغربية خاصة الفرنسية، لأن المجتمع الغربي يحترم الحقوق والحريات.

التجربة الغربية النموذج الذي يريده

وأشار إلى أنه توجد ازدواجية في حقوق الإنسان خاصة فيما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أننا مسئولون عن هذا لأن مستوى حقوق الحريات لدينا هابط والديمقراطية دون المستوى المطلوب، ولهذا يرى أن التجربة الغربية هي النموذج الذي يريده.

وتابع، أنه سياسيًا لم نكن ننتصر في أكتوبر بدون الأسلحة الروسية.

عبدالسند يمامة روسيا أو أمريكا التحالف مصلحة البلد فوزه بالانتخابات التجربة الغربية

مواد متعلقة

المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة: إصلاح التعليم على رأس أولوياتى (إنفوجراف)

عبدالسند يمامة: لدي رؤية لوقف نزيف ارتفاع الأسعار وإصلاح التعليم

عبد السند يمامة يعقد أولى مؤتمراته الانتخابية فى الدقهلية (صور)

عبدالسند يمامة: وضعنا شعارًا للمرحلة هو "غزة فى قلب الوفد"

ياسر غضيبة: بداية ميدانية مكثفة للحملة الانتخابية للمرشح عبدالسند يمامة

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

الأكثر قراءة

متحدث الرئاسة يرد على الضغوط الخارجية بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر

النيابة تكشف حقيقة وقوع حوادث اغتصاب وقتل فى حفل المنصورية

على طريقة الشيخ حسنى.. وزير إسرائيلى يعترف بنكبة غزة.. ونتنياهو يوبخه: "اسكت"

هل هناك خلاف بين مصر والسعودية؟.. متحدث الرئاسة يجيب

إصابة 7 جنود إسرائيليين جراء إطلاق قذائف هاون من لبنان

مدرب الوداد يكشف أسباب خسارة بطولة الدوري الأفريقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أيمن غالى

«ليلة القتلة».. محاكمة عبثية للآباء

ماجد حبته

نكبة 2023

محمود خليل

الأمير المغامر

وائل لطفي

السلام مع من؟

محمد العسيري

شوية.. وكله ينسى

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

فرصة لـ"حماس": لماذا ترفض إسرائيل وقف إطلاق النار فى غزة لعدة أيام؟

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل