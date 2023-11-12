روسيا أم أمريكا من سيكون حليف مصر حال فوز عبدالسند يمامة؟

قال الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي، إنه سيكون مع مصلحة البلد في التحالف مع روسيا أو أمريكا وذلك حال فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال حواره عبر فضائية "المحور"، أن ثقافته غربية بحكم تعليمه وتستهويه التجربة الغربية خاصة الفرنسية، لأن المجتمع الغربي يحترم الحقوق والحريات.

التجربة الغربية النموذج الذي يريده

وأشار إلى أنه توجد ازدواجية في حقوق الإنسان خاصة فيما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أننا مسئولون عن هذا لأن مستوى حقوق الحريات لدينا هابط والديمقراطية دون المستوى المطلوب، ولهذا يرى أن التجربة الغربية هي النموذج الذي يريده.

وتابع، أنه سياسيًا لم نكن ننتصر في أكتوبر بدون الأسلحة الروسية.