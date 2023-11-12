عبدالسند يمامة: هذا ما سأفعله لو كنت رئيسًا للجمهورية وقت اندلاع طوفان الأقصى

رد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح الرئاسي، على سؤال كيف سيكون قراره لو تولى رئاسة الجمهورية يوم 7 أكتوبر، يوم طوفان الأقصى.

وقال خلال حواره ببرنامج "الانتخابات الرئاسية" على قناة المحور: "طوفان الأقصى كان مفاجأة للعالم كله، والانفعالات كانت متباينة، موقف بايدن والولايات المتحدة، فرنسا والغرب، لأن إسرائيل بالنسبة للغرب لها أهمية استراتيجية، فنشأة إسرائيل واستمرارها مهمة للغرب لاستنزاف وإضعاف المنطقة".

عبدالسند يمامة: فلسطين قضية القضايا

وأكد يمامة أن قضية فلسطين مسألة عقائدية، ومهمة لكل مسلم، ومهمة لكل مهتم بالحقوق والحريات للعالم كله، ومهمة للمسلمين، مردفًا: "فلسطين قضية القضايا، لا يمكن تحدث تنمية ولا استثمار حقيقي إلا بحلها".

وعن الإجراءات التي كان سيتخذها، قال يمامة: "كما فعلنا دعونا لمؤتمر القاهرة ثم مؤتمر الرياض، ونحن ضد التهجير، لا خلاف عليه"، مضيفًا أنه كان سيتخذ موقفًا دبلوماسيًا بالإضافة للمؤتمرين، حيال تواجد السفير الإسرائيلي بمصر، والتهديد بعدم بقائه.

وأردف: "طرد السفير لا يعني أننا طرف الحرب، ومصر لا تريد الدخول في حرب، وطالما حدود مصر لم يتم الاعتداء عليها، اقتصادنا غير مهيأ للحرب، ولدينا اتفاقية سلام، واتفاقية أوسلو التي تؤكد على حل الدولتين".