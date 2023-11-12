رسالة المرشح الرئاسى عبدالسند يمامة للرئيس الأمريكى بشأن القضية الفلسطينية

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة إن مصر ترفض بشكل تام تهجير أهالي غزة إلى سيناء، مضيفًا: "لو كنت رئيسًا لاتخذت موقفًا دبلوماسيًا حيال تواجد السفير الإسرائيلي في مصر، ووضعت جدولًا زمنيًا بخطوات تصعيدية لحل أزمة غزة".

وأضاف يمامة، في لقائه بقناة "المحور"، إنه يجب اتخاذ موقف حاسم من قبل كل الدول العربية؛ لأن القضية الفلسطينية ليست قضية مصر فقط، وإذا لم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ووجه يمامة رسالة خاصة للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن القضية الفلسطينية، قائلًا: "هناك غضب شعبي واسع مما يحدث في فلسطين، ولن نتخذ موقفًا سلبيًا في ظل هذه الحرب، فالمسألة هنا لا تتعلق بالأمور الاقتصادية والخارجية بين الدول فقط، بل تتعلق بمستقبل الأمة العربية بأكملها".