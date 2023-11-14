لؤي يطرح أغنية "طريق طويل" عن الصمود المصري في وجه المؤامرات

طرح المطرب المصري لؤي، أغنية "طريق طويل"، من كلمات سامح فرج، ألحان محمد شحاتة.

وتدعو الأغنية للصمود أمام المخاطر التي تواجه مصر، والمنطقة العربية، وتأتي بالتزامن مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب المستعرة منذ 38 يومًا.

وتقول كلمات الأغنية: "طريق طويل مليان مخاطر، واتولدنا عشان نخاطر، اتولدنا دروع بتحمي سد حاجز للمخاطر".

وتتخلل كلمات الأغنية بعض العبارات للرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو يحذر من المؤامرة التي تحاك ضد مصر، وعبارتها الشهيرة "انتبهوا لما يحاك لنا"، وعبارة أخرى وهو يسأل الجنود "حد يقدر يوقع مصر واحنا موجودين؟"ـ وجاء الرد يزلزل الأرض "لا يا فندم".

كما يستعرض الفيديو كليب للأغنية، مظاهر القوة العسكرية التي تمتلكها مصر.

وكذلك تحدثت كلمات الأغنية عن قوة الوحدة، واستعرض الفيديو كليب، صورا للوحدة العربية والإسلامية.

كان المطرب كشف في لقاء تلفزيوني على شاشة دي إم سي سبب غيابه عن الساحة الغنائية لفترات طويلة، وقال إنه يختفي لفترات ويعود ثانية والسبب في ذلك هو ظروف السوق الفنية، وأن إنتاج الأغاني والموسيقى لم يعد كثيرًا، وشركات الإنتاج أصبحت قليلة، ولا تنتج بشكل كامل، وأصبح المغني يشارك في عملية الإنتاج.