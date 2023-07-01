المطرب لؤى يكشف سبب غيابه عن الساحة الغنائية لسنوات

كشف المطرب لؤي، عن سبب غيابه عن الساحة الغنائية لفترات، مؤكدًا أنه يختفي لفترات ويعود ثانية والسبب في ذلك هو ظروف السوق الفنية.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، أن إنتاج الأغاني والموسيقى لم يعد كثيرًا، وشركات الإنتاج أصبحت قليلة، ولا تنتج بشكل كامل، وأصبح المغني يشارك في عملية الإنتاج.

وتابع، أنه زمان المغني كان يحصل على أجره، ولا يقوم بأي شيء يرتبط بتسويق الأغاني وإنتاجها بشكل كامل.

وأكد أنه مؤخرًا قابل إحدى السيدات وسألته عن سبب غيابه، وعندما قال لها ظروف السوق ردت عليه بقولها إنها لا تعرف مثل هذه الأمور وعليك أن تتصرف، مضيفًا أنه بعد هذا الكلام قرر عدم الغياب لفترة طويلة مرة ثانية.