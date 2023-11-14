الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس البعثة الأممية: هدفنا توثيق مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

هيثم أبوسعيد رئيس
هيثم أبوسعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن الزيارات الأممية تستهدف توثيق مزيد من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وذلك عبر نبأ عاجل على قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكد أبوسعيد، أننا نشهد حراكًا دبلوماسيًا للأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي بشأن الأوضاع في قطاع غزة.

 

هدنة توقف القتال لمدة أربع ساعات غير كافية

وكان رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، صرح بأن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدأ إجراء تحقيقات بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، منوهًا بأن هدنة توقف القتال لمدة أربع ساعات يوميًا فى قطاع غزة غير كافية.

ولفت، إلى أن هناك آليات تنتهجها المنظمات الدولية وبعض الإجراءات القانونية بشأن إدانة المتورطين فى أعمال القتل بحق المدنيين بقطاع غزة.

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