الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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قصف إسرائيلى على أطراف بلدات بالقطاعين الغربى والأوسط جنوب لبنان

قصف لبنان
قصف لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، بأن قوات الاحتلال قصفت أطراف بلدات بالقطاعين الغربي والأوسط بجنوب لبنان.

حزب الله يشن سلسلة هجمات على إسرائيل

وشنّ "حزب الله" سلسلة هجمات على إسرائيل، أدت إلى وقوع عدد من الإصابات، ما دفع الجيش الإسرائيلي إلى الرد وتحميل الحكومة اللبنانية واللبنانيين المسئولية عن أفعال الحزب.

واستهدف "حزب الله" قوة لوجستية تابعة للجيش الإسرائيلي كانت في صدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف. 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "حزب الله" جماعة إرهابية تخاطر بلبنان كدولة.

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