حضور كبير من قيادات الغربية لمتابعة العرض المسرحي "101 عزل"

واصل قطار مشروع مسرح المواجهة والتجوال عروضه داخل محافظة الغربية، حيث شهد المركز الثقافي لمدينة طنطا توافد العديد من قيادات المحافظة لمتابعة العرض المسرحي "101 عزل"، وذلك تحت رعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. طارق رحمي محافظ الغربية، وبالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وتابع العرض المسرحي المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وعدد كبير من طلبة المدارس العسكرية بمدينة طنطا وكفر الزيات

كما تقام العروض المسرحية من خلال التعاون بين مديرية الثقافة بالغربية، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ومديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة المهندس ناصر حسن، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية برئاسة يسري الديب، ومؤسسة مصر الخير، برئاسة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ورئيس مجلس أمناء المؤسسة.

العروض المسرحية لمشروع المواجهة والتجوال

جدير بالذكر أن "101 عزل"، هو أحد العروض المسرحية لمشروع المواجهة والتجوال برئاسة الفنان محمد الشرقاوي، من تأليف علي عبد القوي الغلبان، وإخراج محمد درويش، وبطولة باقة من نجوم فرقة البيت الفني للمسرح، ومن بينهم: عبد المنعم رياض، أحمد عثمان، هايدي عبد الخالق، محمد مبروك، خالد سعداوي، ندا عفيفي، نيفين أغا، محمد عبد التواب، وأشعار طارق علي، فيما قام بتصميم الاستعراضات ضياء شفيق، ديكور نهى نبيل، أزياء هبة مجدي، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى تصويرية وألحان أحمد نبيل.

كما تدور أحداث العرض المسرحي في قالب من الدراما، تخللها بعض المواقف الكوميدية للحياة الاجتماعية الصعبة التي فرضتها طبيعة العمل على الأطقم الطبية خلال انتشار وباء كورونا المستجد، وكيف استطاع أبطال "الجيش الأبيض" النجاة بالوطن والمواطنين من أزمة الجائحة التي عصفت بالعالم.