القصير يستعرض 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في الزراعة

استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهم محاور دعم التعاون الصيني الإفريقي في مجال الزراعة، خلال كلمته اليوم أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة، والذي يعقد حاليا في الصين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الإفريقية.

وأكد وزير الزراعة أن محاور الدعم هي أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الإفريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي الأفريقي بين الدول الأفريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية، البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة مع تدعيم التنمية الريفية الأفريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.

كما عرض الوزير الاستخدام الأمثل المستدام للثروات الطبيعية التي تتمتع بها الدول الأفريقية خاصة في المجال الزراعي من جانب ومن جانب آخر إنشاء مؤسسات مشتركة أفريقية صينية لدعم هذا التعاون، إضافة إلى أهمية الاستقرار وتجنب التوترات والصراعات داخل دول القارة الأفريقية، بما يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية.

8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة

وتابع، أن من بين المحاور الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعي كألية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع أهمية ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية، مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين واصحاب الحيازات الصغيرة، لتحقيق التنمية الاحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للازمات الغذائية الطارئة.

أيضا تشجيع إقامة وإنشاء مراكز إقليمية لوجستية لتخزين الحبوب والغذاء مهم الاهتمام بتوفير خطوط نقل ملاحية دولية بين دول المنظمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن العمل على إزالة العوائق الفنية التي قد تتسبب في انخفاض معدل التبادل التجاري للسلع بين الدول خاصة الزراعية منها، وأهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي بالدول الأفريقية حتى تكون آلية تساعد دولة الصين وغيرها من شركاء التنمية على حديد مسارات وبرامج وأولويات التمويل.

وكان وزير الزراعة قد تلقى دعوة من تانج وينجيان، وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين، للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الزراعي.