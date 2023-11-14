أهالي المنيا: مبادرة خفض الأسعار أنقذتنا من جشع التجار.. شكرًا للرئيس السيسي

واصلت المبادرة الرئاسية لخفض أسعار السلع الغذائية ورفع العبء عن كاهل المواطنين، فى ظل الظروف الأقتصادية الحالية، فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تقديم السلع الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلي 25 % من سعرها بالأسواق.

وأكد عامر عبد الصبور، عامل، أن مبادرة خفض أسعار السلع من خلال المنافذ التي أقامتها المحافظة أنقذتنا من جشع التجار بالأسواق والذين يبيعون السلع بأسعار تفوق طاقتنا المادية مشيرا إلي ان سعر كيلو السكر بالمبادرة يباع بمبلغ 27 جنيها بينما بالأسواق الخارجية وصل سعر الكيلو الواحد إلي 45 جنيها

وأضاف خلف وهبي أن مبادرة أسعار السلع الغذائية توفر لنا السلع مثل السكر والزيت والأرز واللحوم بأسعار مختلفة تماما عن مثيلتها بالمحلات التجارية والأسواق العادية فمثلا كيلو اللحوم يباع ضمن المبادرة بسعر يتراوح ما بين 250 إلي 270 جنيها للكيلو بينما تباع بمحلات الجزارة بأكثر من 300 جنيها مشيرا إلي ان كل جنيه يتم توفيره من خلال المبادرة نحن في أشد الأحتياج إليه مطالبا بالتوسع في المنافذ واستمرارها، موجها الشكر للرئيس السيسي الذي يشعر باحتياجات المواطن البسيط.

وأوضح ناصر بيومي مدرس أن المبادرة توفر احتياجات المواطنين الذين لا يستطيعون مجاراة الأسعار بالأسواق وجشع التجار مشيرا إلي أن المبادرة تقوم ببيع 2 كيلوو سكر في اليوم لكل مواطن بسعر الكيلو 27 جنيها وذلك حتي يستطيع اكبر عدد من المواطنين الأستفادة من المبادرة مشيرا إلي أن بعض المنافذ تقوم بالغعلان عن عروض لبع السلع بأسعار مخفضة مطالبا بتشديد الرقابة التموينية لمنع بعض الأشخاص الذين يقومون بتجميع هذه السلع وبيعها بالأسواق السوداء

وأشار عصام حسن أحد أبناء مدينة المنيا إلى أنه يقوم بشراء احتياجاته من منافذ مبادرة خفض الأسعار، مؤكدا أن هذه المبادرة جاءت لتنقذ محدودي الدخل والفقراء من أسعار السلع الغذائية الضرورية التي يحتاجها كل منزل بأسعار في متناولهم مؤكدا أن الرئيس السيسي يعمل بكل جهده للوقوف مع البسطاء والفقراء، مطالبا باستمرار عمل هذه المبادرة في كل أنحاء المنيا وفرض الرقابة عليها.

جدير بالذكر أن الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا توالى إقامة معارض وفتح منافذ جديدة لبيع السلع واللحوم ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" حيث بلغ إجمالي عددها 94 منفذا ثابتا ومتحركا لعرض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم وتيسيرا عليهم في أماكنهم.

مبادرة خفض أسعار السلع بالمنيا

مبادرة خفض أسعار السلع بالمنيا

مبادرة خفض أسعار السلع بالمنيا