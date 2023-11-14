أهالي الفيوم عن مبادرة خفض الأسعار: الرئيس السيسي حاسس بالشعب

ثمن أهالي محافظة الفيوم، مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع، وأعلنوا عن مدى حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمبادرات التي يُطلقها في صالح الشعب المصري، وخاصةً مبادرة خفض الأسعار، والتي انخفضت فيها الأسعار بنسبة من 15% لـ25%.

وشهدت قرى ومدن محافظة الفيوم، حالة من الإقبال الكبيرة من المواطنين لشراء السلع الغذائية المقدمة بأسعار مخفضة، وذلك إستمرارًا لنجاحات تطبيق مبادرة رئاسة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار للسلع الغذائية الأساسية فى المحلات والمعارض والسوبر ماركت المشاركة فى المبادرة، وذلك بناءًا على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرصد تطبيق المبادرة حول المحافظة لخدمة الأهالي.

وقال محمود فراج، من أهالي محافظة الفيوم لـ"الدستور"، إن مبادرة خفض الأسعار خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية، ونحن فرحين بتلك المبادرات الإنسانية واللفتة الجميلة من الرئيس السيسي، ولا لجشع التجار.

وأضاف محمد علي، من أهالي محافظة الفيوم، أن الأسعار بعد تطبيق مبادرة خفض الأسعار “بقت مية المية، الرئيس السيسي حاسس بالشعب، وإحنا في ضهرك ياريس”.

المبادرة تخفض الأسعار بنسبة من 15% لـ25%

وتأتي مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية من أجل خلق وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وتستهدف المبادرة خفض الأسعار بنسبة من 15% لـ25%، والسيطرة على الزيادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية بعد ارتفاعاتها المتتالية خلال الأيام الماضية.

وتستمر فعاليات مبادرة خفض الأسعار الاستهلاكية، حيث تحرص وزارة التموين والتجارة على متابعة تنفيذ مبادرة خفض الأسعار على أرض الواقع، وأن تتم إتاحتها في الشوادر والمنافذ والمحلات التجارية التي تدخل ضمن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية، لذلك لضمان وصولها إلى جميع المواطنين بشكل متساو، وليستفيد بها الجميع بهدف تخفيف الأعباء على المواطن.

وأصبح سعر زيت طعام خليط 700 مل 27 جنيهًا، وزيت طعام خليط 1 لتر 46 جنيهًا،،زيت سندباد 1 لتر 42 جنيهًا، وسكر أبيض 1 ك 27 جنيهًا، أرز بلدى عريض الحبة 1 كيلو 22 جنيهًا، وأرز المطبخ 1 كيلو 23 جنيهًا، وأرز الريف 1 كيلو 23 جنيهًا، ومكرونة ستار 400 جرام 8 جنيهًا، ومكرونة ستار 1 كيلو 20 جنيهًا 23.5 جنيه، ومكرونة كايرو 400 جرام 6.7 جنيهً، ومكرونة كايرو 1 ك 16.27 جنيهًا 22 جنيهًا، ومكرونة بساطة 350 جرام 5.75 جنيهًا، ومكرونة بساطة 1 ك 17.5 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جرام 22 جنيهًا، وعدس أصفر 1 كيلو 36.5 جنيهًا، دواجن برازيلى مجمدة 1 كيلو 85 جنيهًا، دواجن محلى مجمدة 1 كيلو 105 جنيه، طبق بيض «30 بيضة» 125 جنيهًا.