الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستشار الرئيس الفلسطيني عن إجلاء سكان غزة: وزير مالية الاحتلال إرهابي متطرف

محمود الهباش
محمود الهباش

علق الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريش، بأن "إجلاء سكان غزة هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة"، وذلك بعد نزوح ما يقارب 1.6 فلسطيني من أصل 2.4 مليون من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، خلال الأسابيع الماضية، مشيرًا إلى أن "تلك التصريحات تدل على أنه (المسؤول الإسرائيلي) مجرم حرب".

إفراغ فلسطين من أهلها ودفعهم إلى الرحيل

وقال "الهباش": إن "سموتريش إرهابي، وهو مجرم حرب، وبالتالي كل ما يصدر عنه يأتي في نفس السياق وهو الإصرار على ارتكاب جرائم الحرب، وتصريحاته تكشف تلك الحقيقة التي كنا ننادي العالم به مرارا وتكرار منذ بدء العنوان وقبل ذلك بهدف حكومة الاحتلال هي إفراغ فلسطين من أهلها ودفعهم إلى الرحيل".

وتابع "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن "العقلية الاستعمارية تؤمن أن فلسطين يجب أن تكون أرضًا بلا شعب لشعب بلا أرض وفقا للمقوله الإسرائيلية التي يؤمنوا بها، وينفذون ذلك على أرض الواقع الآ،ن فالقصف العنيف المكثف الذي يوصف عسكريًا بأنه قصف سِجيدي، أي محو وسحق ملامح مدينة غزة يمهد لتحقيق هذا المبدأ على الأرض".

إفراغ شمال قطاع غزة

وأضاف أنه "منذ اللحظة الأولي أعلنوا أنهم يريدون إفراغ شمال قطاع غزة لدفع المواطنيين الرحيل بإتجاه الجنوب من ثم ينتقلون إلى الجنوب لدفع الفلسطينيين إلى مصر أو خارج فلسطين، هذا هو الهدف الحقيقي وهم دائما يرددون، وآخرها تصريحات المتطرف وزير المالية بأن الحل لقطاع غزة هو خروج أهلها طوعا إلى دول العالم حتي يصبح قطاع غزة خاليًا".

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