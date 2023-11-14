الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

صدمه عقب سرقة أمواله.. تفاصيل حبس المتهم بصدم شاب بالمقطم

حبس متهمين
حبس متهمين

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بالتسبب في إصابة شخص بجروح بالغة اثر اصطدامه بسيارة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى؛ لإعداد تقرير عما لحق به من إصابات حيث تبين أنها أثناء ملاحقته شخصين نصبت عليه قاما بصدمه بسيارتهم وفرو هاربين.

كان ورد لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به لاذت بالفرار وذلك حال سيره.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، عاطل لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالي إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار.

نيابة المقطم والخليفة اصابة حبس تحريات المباحث سيارة قسم شرطة المقطم

مواد متعلقة

تفاصيل حبس عاطل يروج مخدر الهيروين في المقطم

تفريغ كاميرات المراقبة لضبط المتهم بقتل شاب في المقطم

القبض على المتهم بقتل شاب بسبب خلاف قديم فى المقطم

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

الصفقة التبادلية تحسم انتقال عمر كمال عبدالواحد للأهلي

ضبط المتهمين بالنصب على مالك سوبر ماركت بالقاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم