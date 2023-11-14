صدمه عقب سرقة أمواله.. تفاصيل حبس المتهم بصدم شاب بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بالتسبب في إصابة شخص بجروح بالغة اثر اصطدامه بسيارة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كما أمرت بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى؛ لإعداد تقرير عما لحق به من إصابات حيث تبين أنها أثناء ملاحقته شخصين نصبت عليه قاما بصدمه بسيارتهم وفرو هاربين.

كان ورد لقسم شرطة المقطم بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها مالك سوبر ماركت مصاب بنزيف بالمخ إثر اصطدام سيارة مجهولــة به لاذت بالفرار وذلك حال سيره.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة والسيارة المستخدمة وتبين أنهما سائق، عاطل لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما السيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وأقرا بقيامهما بالنصب على المجنى عليه عن طريق قيام أحدهما بطلب تحويل مبلغ مالي على "محفظة إلكترونية" خاصة به من المجنى عليه ثم قام بمغافلته محاولًا الهروب دون دفع المبلغ المالي إلا أن المجنى عليه حاول اللحاق به وحال ذلك قام أحدهما بالاصطدام به بالسيارة قيادته، ولاذا بالفرار.